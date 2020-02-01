Патриарх Кирилл считает возможным вписать в Конституцию России веру в бога

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1 февраля 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

Патриарх Кирилл. Фото: Официальный сайт Московского патриархата.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл читает, что сегодня можно было бы начать дискуссию о том, чтобы вписать веру в бога в Конституцию России.

Об этом глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал в своем телеграм-канале.

«Если в гимне может быть «богом хранимая родная страна», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?», – цитирует патриарха Легойда.

Патриарх, по слова Легойды, заметил, что «пока еще этого нет, но я думаю, что общими усилиями и молитвами мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала в том числе и в нашей Конституции».

Подытоживая, патриарх добавил: «Считаю, что сегодня можно было бы начать дискуссию об этом».