Депутат: в перспективе ПАСЕ может признать Крым частью России

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий предположил, что «через 10-15 лет, а может и раньше, количество тех, кто согласится с российской позицией, изучив историю полуострова и пообщавшись с делегацией РФ в ПАСЕ, существенно вырастет».
Об этом Слуцкий заявил, подводя итоги зимней сессии ПАСЕ Леонид Слуцкий, подчеркнув, что она «была, несмотря на все проблемные моменты, удачной. По его словам, в политике, как в спорте, надо сравнивать себя с собой.
«Российская делегация встраивается шаг за шагом в рабочий процесс ПАСЕ и восстанавливает свое влияние в ассамблее после пятилетнего отсутствия», – сказал парламентарий.
Он отметил, что «мы готовы к конструктивному рассмотрению всех проблем и к дискуссиям, в том числе по крымскому вопросу».
«По Крыму, конечно, возможно мы еще надолго обречены на споры в ПАСЕ. Уверен, что без утопий именно в ассамблее как на самой широкоохватной европейской парламентской площадке быстрее всего будут проявляться те, кто поддержит Россию в крымском вопросе», – заявил Слуцкий.
И это, по его словам, станет фактором мощной положительной обратной связи для признания Крыма российским.
«Надо быть реалистами – это произойдет не сегодня и не завтра, но произойдет обязательно», – резюмировал депутат.