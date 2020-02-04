В Госдуме решили провести слушания по угрозе коронавируса

//Общество 13+

4 февраля 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

О решении провести думские слушания по поводу угрозы коронавируса сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«Считаем правильным тему коронавируса обсудить, тем более вы видите, насколько общество, с одной стороны, напугано этой ситуацией, с другой – не знает, как себя вести. В связи с этим мы постараемся пригласить тех, кто должен дать ответы на эти вопросы», – сказал Володин.

Он добавил, что в Думе постараются сделать все возможное, чтобы эти слушания состоялись 17 февраля.

Председатель Госдумы также заявил, что профильный думский комитет ведет мониторинг проблемы, постоянно находясь в коммуникациях с отраслевым министерством. Он также назвал своевременным решение приостановить сообщение с Китаем.

Ранее сообщалось, что российский препарат от коронавируса протестируют в Китае.