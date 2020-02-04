Верховный суд Российской Федерации утвердил список судебных примирителей

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4 февраля 2020, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Верховного суда РФ.

В него вошли 342 судьи, основная задача которых – помогать сторонам процесса решить дело миром. В каждом субъекте число судебных примирителей варьируется от одного до пяти человек.

Должность судебного примирителя – новая в судебной системе Российской Федерации. В 2010 году была введена процедура медиации - досудебного урегулирования споров. Теперь же урегулирование споров можно проводить на любой стадии судебного процесса, а стороны могут выбрать судебного примирителя из утвержденного Верховным судом РФ списка.

Судебным примирением можно будет воспользоваться не только при рассмотрении гражданских и арбитражных споров, но и для административных дел, например, при спорах с органами власти или должностными лицами.

При приеме заявлений в суд судья теперь в обязательном порядке должен предлагать сторонам воспользоваться примирительными процедурами. Мировое соглашение может быть достигнуто на любом этапе, в том числе в апелляционной и кассационной инстанциях. Утверждая его, судьи отменяют вынесенные судебные акты и прекращают производство по делу.

Ранее сообщалось, что Верховный суд разрешил гражданам не извиняться перед чиновниками.