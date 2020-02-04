Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Верховный суд Российской Федерации утвердил список судебных примирителей

, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]

Верховный суд Российской Федерации утвердил список судебных примирителей
Фото: сайт Верховного суда РФ.

В него вошли 342 судьи, основная задача которых – помогать сторонам процесса решить дело миром. В каждом субъекте число судебных примирителей варьируется от одного до пяти человек.

Должность судебного примирителя – новая в судебной системе Российской Федерации. В 2010 году была введена процедура медиации - досудебного урегулирования споров. Теперь же урегулирование споров можно проводить на любой стадии судебного процесса, а стороны могут выбрать судебного примирителя из утвержденного Верховным судом РФ списка.

Судебным примирением можно будет воспользоваться не только при рассмотрении гражданских и арбитражных споров, но и для административных дел, например, при спорах с органами власти или должностными лицами.

При приеме заявлений в суд судья теперь в обязательном порядке должен предлагать сторонам воспользоваться примирительными процедурами. Мировое соглашение может быть достигнуто на любом этапе, в том числе в апелляционной и кассационной инстанциях. Утверждая его, судьи отменяют вынесенные судебные акты и прекращают производство по делу.

Ранее сообщалось, что Верховный суд разрешил гражданам не извиняться перед чиновниками.

ДВа

//картина дня

В мире

Два способных появиться на месте распавшейся Украины государства назвал аналитик

Два способных появиться на месте распавшейся Украины государства назвал аналитик

Эксперт Дмитрий Скворцов рассказал, какие государственные образования могут возникнуть на территории Украины в случае ее распада. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с российскими журналистами.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент АН побывал на передовой в зоне боевых действий и посмотрел, как изменилась война на Донбассе при Зеленском.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Врачи Нижневартовска сегодня получили результаты анализов граждан Узбекистана, у которых ранее заподозрили коронавирус. Информацию предоставили сотрудники местного…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан