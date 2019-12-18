Верховный суд разрешил гражданам не извиняться перед чиновниками

//Общество 13+

18 декабря 2019, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

Верховный суд РФ принял решение, которого очень долго ожидали простые граждане. Теперь чиновники не смогут подать на человека в суд, который написал на «власть имущего» жалобу. Даже если она не подтвердилась, никаких судебных разборок не будет. Чиновники не должны обижаться на простых людей.



Ситуация весьма нестандартная. Жалоб на чиновников всех рангов в вышестоящие органы очень много. При этом начальникам не всегда они нравятся. Известно много случаев, когда чиновник начинает судиться с «кляузником».



В Верховном суде пояснили, что обращаться в государственные органы - это конституционное право всех граждан страны. Это могут быть как индивидуальные, так и коллективные обращения в органы местного самоуправления и различные ведомства.



Человек подаёт заявление на чиновника с предоставлением определённых фактов. Если в результате проверки они не подтверждаются, то это не означает, что гражданин должен быть привлечён к гражданско-правовой ответственности.

Суд может принять сторону чиновника только в том случае, если он докажет, что заявитель причинил какой-либо вред или злоупотребил правом.



Ранее чиновники могли судиться с гражданами, если по их мнению жалоба не соответствовала действительности или являлась клеветой.



