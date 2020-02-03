Пушков оценил заявление главы МИД Польши о споре с Россией

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3 февраля 2020, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Пушков. Фото: Комсомольская Правда/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на реплику главы МИД Польши Яцека Чапутовича, заявившего, что Польша «выиграла исторический спор с Россией».

Польша недавно отметилась рядом русофобских высказываний, касающихся, в частности, истории Второй мировой войны, а также требованиями компенсаций, якобы нанесенных ей «советской оккупацией». По мнению польских политиков, их претензии «не имеют срока давности», поэтому напоминать России про «платить и каяться» они, похоже, намерены регулярно.

А министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович расценил выступление президента РФ Владимира Путина в Израиле (на форуме, посвященном памяти жертв холокоста) как «не особо антипольское» и поспешил заявить, что Польша «выиграла исторический спор с Россией, которой не удалось навязать свое повествование истории», после чего призвал «успокоить эмоции и нормализовать отношения» между странами.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал это заявление следующим образом:

Польша ничего не выиграла: только в головах варшавских политиков есть этот миф. С т.зр. межд.права Россия - страна-победительница во 2-й мировой войне. Польша здесь ничего не изменила. А жёсткая риторика и требование «компенсаций» не могут быть основой для нормализации отношений. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 3, 2020

Ранее глава МИД Польши вспомнил, что его страна и Россия – «в конце концов, соседи».