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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Пушков оценил заявление главы МИД Польши о споре с Россией

, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков оценил заявление главы МИД Польши о споре с Россией
Алексей Пушков. Фото: Комсомольская Правда/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на реплику главы МИД Польши Яцека Чапутовича, заявившего, что Польша «выиграла исторический спор с Россией».

Польша недавно отметилась рядом русофобских высказываний, касающихся, в частности, истории Второй мировой войны, а также требованиями компенсаций, якобы нанесенных ей «советской оккупацией». По мнению польских политиков, их претензии «не имеют срока давности», поэтому напоминать России про «платить и каяться» они, похоже, намерены регулярно.

А министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович расценил выступление президента РФ Владимира Путина в Израиле (на форуме, посвященном памяти жертв холокоста) как «не особо антипольское» и поспешил заявить, что Польша «выиграла исторический спор с Россией, которой не удалось навязать свое повествование истории», после чего призвал «успокоить эмоции и нормализовать отношения» между странами.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал это заявление следующим образом:

 

Ранее глава МИД Польши вспомнил, что его страна и Россия – «в конце концов, соседи».

ЛЧ

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