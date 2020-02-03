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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

На Кубани в сливочном масле нашли опасную бактерию

, 22:13 [ «Аргументы Недели» ]

На Кубани в сливочном масле нашли опасную бактерию
Фото: Pixabay

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили стафилококк в нескольких марках сливочного масла.

Под прицел инспекторов ведомства попало предприятие «Хладокомбинат Лабинский». Именно здесь выпускают сливочное масло «Крестьянское», «Традиционное» и «Кубанское подворье», которое оказалось потенциально опасным для здоровья

Также в этом масле нашли несоответствие жирно-кислотного состава и массовой доли жира, которые были заявлены на этикетке.

«Таким образом, фактический состав продукта не соответствует составу, заявленному производителем на упаковке, а также требованиям ГОСТа, в соответствии с которым указанная продукция была выработана», сообщается на сайте Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

По факту нарушения хладокомбинат и его директор оштрафованы на общую сумму 170 тысяч рублей, кроме того, предприятию выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии.

Ранее сообщалось, что в детские сады города Глазова поставляли опасные продукты.

ДВа

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