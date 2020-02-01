В детские сады города Глазова поставляли опасные продукты

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1 февраля 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorodglazov.com

Фото: Pixabay

Союз потребителей Удмуртии проверил сливочное масло, которое поставляют в детские сады Глазова, и пришел к неутешительным выводам.

Как выяснилось, продукт содержал кишечную палочку. Об этом сообщила исполнительный директор регионального Союза потребителей София Гунина.

«Мы провели мероприятие общественного контроля в детских садах города Глазова в рамках проекта «Честные продукты – детям». Проверяли качество молочных продуктов, поставляемых по государственным контрактам. Итог – проба сливочного масла «Дабрович» с кишечной палочкой в составе», – написала Софья Гунина на своей странице в соцсети.

По ее словам, уже прошло совещание рабочей группы с представителями управления образования города, после чего поставки опасного продукта были прекращены. О том, какие меры приняты в отношении производителя, и является ли сам производитель нарушителем в данной ситуации, не сообщается.