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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Уфе из-за обильного снегопада введен режим чрезвычайной ситуации

, 22:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Уфе из-за обильного снегопада введен режим чрезвычайной ситуации
Фотобанк АН

В Уфе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обильного снегопада и сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Известно, что ранее в городе  из-за неблагоприятных погодных условий на некоторых участках дороги ограничено движение для грузового автотранспорта. Сейчас мобилизуют все имеющиеся на территории городского округа силы и средства, чтобы привлечь их к уборке и вывозу снега в круглосуточном режиме.

В настоящее время жителям желательно воздержаться от длительных поездок за город, а на улицах необходимо быть осторожными.

Сегодня также объявлено штурмовое предупреждение в Сочи.

ЕЧ

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