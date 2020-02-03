В Уфе из-за обильного снегопада введен режим чрезвычайной ситуации

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3 февраля 2020, 22:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Фотобанк АН

В Уфе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обильного снегопада и сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Известно, что ранее в городе из-за неблагоприятных погодных условий на некоторых участках дороги ограничено движение для грузового автотранспорта. Сейчас мобилизуют все имеющиеся на территории городского округа силы и средства, чтобы привлечь их к уборке и вывозу снега в круглосуточном режиме.

В настоящее время жителям желательно воздержаться от длительных поездок за город, а на улицах необходимо быть осторожными.

Сегодня также объявлено штурмовое предупреждение в Сочи.