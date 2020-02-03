В Сочи объявили штормовое предупреждение

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3 февраля 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Фотобанк АН

В Сочи сегодня, 3 февраля, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает администрация города

Известно: 3 февраля в течение суток ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, усиление ветра до 20-25 метров в секунду. В горной зоне выше 800 метров над уровнем моря возможны сильные снегопады, метель, налипание мокрого снега на провода и деревья. Также возрастает риск схода селей малого объёма.​

Спасатели рекомендуют быть бдительными - автовладельцам воздержаться от выезда на личном транспорте, а в случае необходимости выезда оснастить транспорт зимней резиной.

А в столице температура воздуха начнет понижаться во вторник, 4 февраля, и каждый последующий день она будет опускаться примерно на три градуса.