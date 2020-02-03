В Сочи объявили штормовое предупреждение

В Сочи сегодня, 3 февраля, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает администрация города
Известно: 3 февраля в течение суток ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, усиление ветра до 20-25 метров в секунду. В горной зоне выше 800 метров над уровнем моря возможны сильные снегопады, метель, налипание мокрого снега на провода и деревья. Также возрастает риск схода селей малого объёма.
Спасатели рекомендуют быть бдительными - автовладельцам воздержаться от выезда на личном транспорте, а в случае необходимости выезда оснастить транспорт зимней резиной.
А в столице температура воздуха начнет понижаться во вторник, 4 февраля, и каждый последующий день она будет опускаться примерно на три градуса.