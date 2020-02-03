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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В гидрометцетре рассказали о том, когда в столице похолодает

, 16:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

В гидрометцетре рассказали о том, когда в столице похолодает
Фотобанк АН

Температура в столице начнет понижаться во вторник, 4 февраля, и каждый последующий день она будет опускаться примерно на три градуса. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист уверен: похолодание будет связано с поступлением "свежего арктического воздуха". Также москвичей  ждет гололедица и ветер до 15 м/с., температура ожидается минус один-три градуса.

А еще, в понедельник, 3 февраля, было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление. Соответствующую информацию предоставили в сети ранее сегодня специалисты столичного Метеобюро.

ЕЧ

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