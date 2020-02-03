В гидрометцетре рассказали о том, когда в столице похолодает

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3 февраля 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Температура в столице начнет понижаться во вторник, 4 февраля, и каждый последующий день она будет опускаться примерно на три градуса. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист уверен: похолодание будет связано с поступлением "свежего арктического воздуха". Также москвичей ждет гололедица и ветер до 15 м/с., температура ожидается минус один-три градуса.

А еще, в понедельник, 3 февраля, было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление. Соответствующую информацию предоставили в сети ранее сегодня специалисты столичного Метеобюро.