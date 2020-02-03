Январь для российских миллиардеров сложился по-разному

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3 февраля 2020, 21:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

В январе российские миллиардеры потеряли 7,77 миллиардов долларов. Такие данные опубликовал Bloomberg в рейтинге Billionaires Index (BBI).

Январь оказался неудачным для акционера «Новатэка» Леонида Михельсона, который потерял 2,46 миллиарда долларов. Владелец Volga group Геннадий Тимченко за месяц лишился 1,96 миллиарда долларов, а состояние Андрей Мельниченко уменьшилось на 1,52 миллиарда.

Между тем, семерым россиянам удалось разбогатеть в январе. В частности, владелец «Норникеля» Владимир Потанин стал богаче на 1,44 миллиарда долларов и по-прежнему возглавляет список самых состоятельных граждан страны. Совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов разбогател на 600 миллионов долларов.

Рейтинг BBI включает в себя данные о 500 богатейших людях планеты, в числе которых 23 россиянина. Индекс учитывает стоимость компаний, которыми полностью или частично владеют предприниматели.

Ранее сообщалось, что россияне начали больше экономить на одежде и продуктах питания.