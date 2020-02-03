Валерий Газзаев может стать главой думского комитета

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3 февраля 2020, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

Валерий Газзаев. Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о возможном кандидате на пост председателя думского комитета по делам национальностей.

«Кандидатура Валерия Газзаева внесена, ее поддержали все политические фракции. Предложение будет рассмотрено в ближайшие дни на пленарном заседании», — сказал спикер нижней палаты российского парламента.

«Валерия Газзаева все знают. К нему относятся как к человеку, который имеет авторитет», – добавил Володин.

Олег Николаев, занимающий пост председателя думского комитета по делам национальностей, был назначен врио главы региона Чувашской Республики.