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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Валерий Газзаев может стать главой думского комитета

, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

Валерий Газзаев может стать главой думского комитета
Валерий Газзаев. Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о возможном кандидате на пост председателя думского комитета по делам национальностей.

«Кандидатура Валерия Газзаева внесена, ее поддержали все политические фракции. Предложение будет рассмотрено в ближайшие дни на пленарном заседании», — сказал спикер нижней палаты российского парламента.

«Валерия Газзаева все знают. К нему относятся как к человеку, который имеет авторитет», – добавил Володин.

Олег Николаев, занимающий пост председателя думского комитета по делам национальностей, был назначен врио главы региона Чувашской Республики.

ДВа

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