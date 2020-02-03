В Крыму двух местных жителей, вернувшихся из Китая, проверяют на коронавирус

Мужчины прилетели из Китая с симптомами ОРВИ. Их анализы сейчас проверяют на коронавирус, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Ранее в Крыму уже обследовали четырех побывавших в Поднебесной россиян, вернувшихся с симптомами ОРВИ. Коронавируса у туристов не нашли.
На госгранице в Крыму усилили контроль, администрации транспортных узлов проводят дезинфекцию. В соседнем Краснодарском крае также предприняты повышенные меры безопасности. Аэропорты в Сочи и в Краснодаре приостановили авиасообщение с Китаем.