В Крыму двух местных жителей, вернувшихся из Китая, проверяют на коронавирус

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3 февраля 2020, 19:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: соцсети

Мужчины прилетели из Китая с симптомами ОРВИ. Их анализы сейчас проверяют на коронавирус, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее в Крыму уже обследовали четырех побывавших в Поднебесной россиян, вернувшихся с симптомами ОРВИ. Коронавируса у туристов не нашли.

На госгранице в Крыму усилили контроль, администрации транспортных узлов проводят дезинфекцию. В соседнем Краснодарском крае также предприняты повышенные меры безопасности. Аэропорты в Сочи и в Краснодаре приостановили авиасообщение с Китаем.