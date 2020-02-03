Генпрокуратура РФ не будет извиняться перед журналистом Голуновым

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3 февраля 2020, 19:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Инстаграм Ивана Голунова.

Генеральная прокуратура РФ не будет приносить официальные извинения журналисту Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.

Адвокат Голунова привел официальный ответ надзорного ведомства, где говорится, что «извинения реабилитированному за причиненный ему вред приносятся прокурором, непосредственно надзирающим за уголовным делом».

19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания Голунова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позднее журналист был признан потерпевшим по этому делу.

30 января суд арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца и ряд бывших сотрудников отделения, которые обвиняются в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Никто из фигурантов вины не признал.