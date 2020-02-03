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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Ростовский дедушка поверил мошенникам, представившимся беженцами с Украины

, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]

Ростовский дедушка поверил мошенникам, представившимся беженцами с Украины
Фото: соцсети

В Ростове-на-Дону мошенники, представившиеся беженцами из Украины, убедили пожилого мужчину отдать им все свои сбережения.

К дедушке на улице пошли незнакомые люди, которые начали жаловаться на сложную жизненную ситуацию и на то, что им негде жить. Во время разговора они узнали, что у него на счету есть большая сумма денег. Каким-то образом они уговорили его отдать им эти деньги, вместе поехали в банк, сняли все его сбережения, - сообщает МВД по Ростовской области.

О случившемся дедушка рассказал своим близким, которые сразу же обратились в полицию. Сейчас проводится проверка.⠀

В полиции рассказали, что аферы с пожилыми людьми – одна из самых распространенных схем мошенничества, поскольку пенсионеры «за 75» очень доверчивые. Впрочем, на удочку аферистов, особенно телефонных, попадаются люди всех возрастов. Тем более что россияне сами раскрывают злоумышленникам свои персональные данные.

ДВа

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