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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Двухлетний малыш, вернувшийся из Китая, госпитализирован в Туле

, 16:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести

Двухлетний малыш, вернувшийся из Китая, госпитализирован в Туле
Фото: Pixabay

Двухлетний ребенок оказался в больнице с подозрением на коронавирус. По сообщению регионального Минздрава, родители обратились к врачам в связи с повышением у ребенка температуры.

Учитывая, что несколькими днями ранее ребенок вернулся из китайской провинции Хайнань, медики действовали по инструкции - госпитализировали малыша.

«Госпитализация прошла в соответствии с требованиями санитарных правил к госпитализации пациентов, у которых до проведения анализов не исключается заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией», – сообщает Минздрав Тульской области.

Сейчас маленький пациент находится в изолированном боксе, у него взяли все необходимые анализов для установления точного диагноза.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор передал странам ЕАЭС и СНГ средства диагностики коронавируса.

ДВа

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