В Госдуму внесли законопроект об инициативном бюджетировании

Документ предусматривает, что в инициативном проекте должна быть постановка проблемы, предварительный расчет расходов и планируемые сроки реализации.
Одним из авторов законопроекта стал вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
В пояснительной записке говорится, что принятие законопроекта будет способствовать активизации участия граждан в решении приоритетных для жителей муниципальных образований проблем, развитию общественной инфраструктуры за счет вовлечения граждан в решение вопросов социально-экономического развития своей территории, повышению эффективности и рациональности использования бюджетных средств.
Кроме того, авторы инициативы внесли вместе с ней еще один законопроект, который предусматривает поправки в Бюджетный кодекс. Предлагается дополнить ст. 21 БК положением о необходимости присвоения каждому инициативному проекту уникального кода классификации расходов бюджетов.
Ранее в Госдуме прокомментировали идею увеличить штрафы за шум в ночное время.