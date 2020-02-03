В Госдуму внесли законопроект об инициативном бюджетировании

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3 февраля 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Документ предусматривает, что в инициативном проекте должна быть постановка проблемы, предварительный расчет расходов и планируемые сроки реализации.

Одним из авторов законопроекта стал вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

В пояснительной записке говорится, что принятие законопроекта будет способствовать активизации участия граждан в решении приоритетных для жителей муниципальных образований проблем, развитию общественной инфраструктуры за счет вовлечения граждан в решение вопросов социально-экономического развития своей территории, повышению эффективности и рациональности использования бюджетных средств.

Кроме того, авторы инициативы внесли вместе с ней еще один законопроект, который предусматривает поправки в Бюджетный кодекс. Предлагается дополнить ст. 21 БК положением о необходимости присвоения каждому инициативному проекту уникального кода классификации расходов бюджетов.

Ранее в Госдуме прокомментировали идею увеличить штрафы за шум в ночное время.