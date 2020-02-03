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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Кремле прокомментировали беспокойство Эрдогана о крымских татарах

, 16:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РТ

В Кремле прокомментировали беспокойство Эрдогана о крымских татарах
Дмитрий Песков. Фото: Алексей Никольский/ZUMAPRESS.com/Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление турецкого лидера Реджепа Эрдогана, выразившего обеспокоенность положением крымских татар в Крыму.

Президент Турции Реджеп Эрдоган перед визитом на Украину заявил, что Турция не признает Крым российским регионом, и выразил обеспокоенность положением крымских татар в Крыму.

«Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам. Впрочем, турецкий лидер имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть все, что называется, из первоисточника», - прокомментировал это заявление Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ рассказал, как Владимир Путин ведет себя в условиях быстрого развития событий.

ЛЧ

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