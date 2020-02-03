В Кремле прокомментировали беспокойство Эрдогана о крымских татарах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление турецкого лидера Реджепа Эрдогана, выразившего обеспокоенность положением крымских татар в Крыму.
Президент Турции Реджеп Эрдоган перед визитом на Украину заявил, что Турция не признает Крым российским регионом, и выразил обеспокоенность положением крымских татар в Крыму.
«Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам. Впрочем, турецкий лидер имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть все, что называется, из первоисточника», - прокомментировал это заявление Дмитрий Песков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ рассказал, как Владимир Путин ведет себя в условиях быстрого развития событий.