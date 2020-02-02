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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Песков сравнил Путина с рыбой

, 22:03 [ «Аргументы Недели» ]

Песков сравнил Путина с рыбой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото: Instagram

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказал, как ведет себя президент РФ Владимир Путин в условиях быстрого развития событий.

"Когда президент говорит о том, что власть должна быть гибкой, мобильной и эффективной, он, насколько я понимаю, имеет в виду стиль собственной работы. Потому что в таком темпе он сам как рыба в воде", - сказал он.

По словам Пескова, международные контакты согласовываются "моментально". Владимир Путин всегда реагирует на эти моменты очень живо, и это "действительно заставляет всю машину крутиться в удвоенном, в утроенном темпе".

Ранее Дмитрий Песков рассказал о трудоустройстве бывших членов правительства. Напомним, накануне, 15 января, Дмитрий Медведев объявил о своей отставке. Вместе с экс-премьером РФ в отставку ушел и его кабинет министров.

АС

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