Министерство здравоохранения говорит о дефиците онкологов в медицинских учреждениях

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3 февраля 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Стало известно о дефиците врачей - онкологов в российских поликлиниках. Сейчас их количество составляет почти две тысячи специалистов. Об этом рассказал главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Врач поделился: это мало, если сравнивать со средними показателями по России. Наибольшая потребность в квалифицированных специалистах в 2017-2018 годах отмечалась в Дальневосточном и Северо-кавказском федеральных округах.

На сегодняшний день, по данным министерства здравоохранения Российской Федерации, врачей данной специализации в больницах 1987 человек.

Ранее сообщалось, что специалисты Щелковского перинатального центра удалили килограммовую опухоль новорожденному младенцу.