Министерство здравоохранения говорит о дефиците онкологов в медицинских учреждениях

Стало известно о дефиците врачей - онкологов в российских поликлиниках. Сейчас их количество составляет почти две тысячи специалистов. Об этом рассказал главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Врач поделился: это мало, если сравнивать со средними показателями по России. Наибольшая потребность в квалифицированных специалистах в 2017-2018 годах отмечалась в Дальневосточном и Северо-кавказском федеральных округах.
На сегодняшний день, по данным министерства здравоохранения Российской Федерации, врачей данной специализации в больницах 1987 человек.
Ранее сообщалось, что специалисты Щелковского перинатального центра удалили килограммовую опухоль новорожденному младенцу.