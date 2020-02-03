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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Министерство здравоохранения говорит о дефиците онкологов в медицинских учреждениях

, 15:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Министерство здравоохранения говорит о дефиците онкологов в медицинских учреждениях
Фотобанк АН

Стало известно о дефиците врачей - онкологов в российских поликлиниках. Сейчас их количество составляет почти две тысячи специалистов. Об этом рассказал главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Врач поделился: это мало, если сравнивать со средними показателями по России. Наибольшая потребность в квалифицированных специалистах в 2017-2018 годах отмечалась в Дальневосточном и Северо-кавказском федеральных округах.

На сегодняшний день, по данным министерства здравоохранения Российской Федерации, врачей данной специализации в больницах 1987 человек.

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ЕЧ

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