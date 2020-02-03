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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Подмосковье врачи удалили новорожденному килограммовую опухоль

, 15:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН Москва

В Подмосковье врачи удалили новорожденному килограммовую опухоль
Фото: pixabay.com

Министерства здравоохранения Московской области сообщило, что специалисты Щелковского перинатального центра удалили килограммовую опухоль новорожденному младенцу. Отмечается, что мать узнала о диагнозе ещё во время беременности и обратилась к врачам.

«Врачи Щелковского перинатального центра спасли ребенка с гигантской крестцово-копчиковой тератомой. Опухоль составляла почти половину от веса ребенка … Врачи Щелковского перинатального центра провели операцию кесарева сечения, бережно извлекли малыша с минимальными повреждениями гигантской опухоли», - уточнили в ведомстве.

Известно, что вес опухоли составляет 1,180 кг, а вес малыша - 3,390 кг.

Главный врач Андрей Пастарнак пояснил, что тератома могла привести к сердечной недостаточности, водянке плода или его гибели еще до рождения.

«В настоящее время малыш вместе с мамой находится в отделении для выхаживания новорожденных и недоношенных детей, набирает вес и готовится к выписке … наблюдение у детского хирурга до трех-пяти лет», - заключили в министерстве.

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БА

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