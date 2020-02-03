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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Аномально низкое атмосферное давление зафиксировали сегодня в Москве

, 14:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Метеоновости

Аномально низкое атмосферное давление зафиксировали сегодня в Москве
зима в Москве, pixabay.com
В Москве днем в понедельник, 3 февраля, было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление. Соответствующую информацию предоставили в сети ранее сегодня специалисты столичного Метеобюро.
 
Сегодня в 10 часов утра атмосферное давление в Москве составило 723 миллиметра ртутного столба. До этого аналогичный показатель наблюдался в прошлом веке – в 1981 году.
 
В Метеобюро уточнили, что окончательное значение рекорда атмосферного давления для 3 февраля 2020 года станет известно лишь к вечеру, поскольку этот показатель будет понижаться и дальше. Метеозависимые люди могут чувствовать недомогание.
ЕТ

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