Аномально низкое атмосферное давление зафиксировали сегодня в Москве

В Москве днем в понедельник, 3 февраля, было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление. Соответствующую информацию предоставили в сети ранее сегодня специалисты столичного Метеобюро.

Сегодня в 10 часов утра атмосферное давление в Москве составило 723 миллиметра ртутного столба. До этого аналогичный показатель наблюдался в прошлом веке – в 1981 году.