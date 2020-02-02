Синоптики рассказали о резком понижении давления в Москве

//Общество 13+

2 февраля 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Метеовести

Фото: pixabay.com

Синоптики центра погоды «Фобос» предупредили метеозависимых москвичей и жителей столицы о резком понижении атмосферного давления в воскресенье, 2 февраля. Эксперты отметили, что Москву ожидает мокрыхй снег, местами переходящий в дождь.

«Москва сегодня окажется в теплом секторе североатлантического циклона, центр которого окажется над территорией Финляндии. Его стараниями в регион придут теплые и влажные воздушные массы, делая погоду облачной, временами вызывая снег, мокрый снег, местами переходящие в дожди», - пояснили в ведомстве.

Синоптики уточнили, что температура воздуха в столице составит 1-3 градуса тепла, а по области от – 1 до + 3. Атмосферное давление упадет до 726 мм рт. ст. (ниже нормы на 22 единицы). При этом ветер будет южный, от 5 м/с.