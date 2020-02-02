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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Москвичам пообещали зимние морозы на следующей неделе

, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Москвичам пообещали зимние морозы на следующей неделе
Москва зимой, pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в столичном регионе на следующей неделе. Синоптик пообещал москвичам и гостям города настоящие зимние морозы.

Вильфанд уточнил, что в начале февраля погода впервые за текущую зиму приблизится к климатической норме. Предполагается, что самым холодным днем на предстоящей неделе станет четверг, 6 февраля, – в ночное время столбики термометров опустятся от минус 9 до минус 14 градусов, а днем – от минус 5 до минус 10 градусов.

Синоптик, однако, отметил, что холода в Москве не задержатся надолго – уже в воскресенье в город вернется ставшая привычной оттепель.

ЕТ

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