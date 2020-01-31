Январь 2020 года признан самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве

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31 января 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

листья, снег, pixabay.com

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд вечером в пятницу, 31 января, заявил, что январь 2020 года в Москве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

Среднемесячная температура в первый месяц 2020 года в столице РФ превысила климатическую норму на 9,3 градуса. До этого рекорд был установлен в 2007 году, однако январь этого года "обогнал" его примерно на 1,5 градуса.

По словам Романа Вильфанда, "это фантастически". Метеоролог также добавил, что "такое бывает примерно один раз в 150 лет".