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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Кремле прокомментировал идею патриарха Кирилла об упоминании Бога в Конституции

, 13:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Кремле прокомментировал идею патриарха Кирилла об упоминании Бога в Конституции
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Dmitry Golubovich/Global Look Press
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 3 февраля, прокомментировал идею упоминания Бога в конституции страны. Ранее соответствующую идею выдвинул патриарх Кирилл.
 
Глава РПЦ предложил изменить преамбулу Конституции Российской Федерации, добавив в нее упоминание Бога, существование которого, по словам священнослужителя, признает большинство россиян.
 
Дмитрий Песков подчеркнул, что дискуссии на тему изменения основного закона РФ в настоящий момент активно ведутся в рамках соответствующей рабочей комиссии. В Кремле добавили, что предложение патриарха Кирилла также будет обсуждаться.
ЕТ

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