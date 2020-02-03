В Кремле прокомментировал идею патриарха Кирилла об упоминании Бога в Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 3 февраля, прокомментировал идею упоминания Бога в конституции страны. Ранее соответствующую идею выдвинул патриарх Кирилл.

Глава РПЦ предложил изменить преамбулу Конституции Российской Федерации, добавив в нее упоминание Бога, существование которого, по словам священнослужителя, признает большинство россиян.