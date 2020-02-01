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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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"Мы в это играться не будем", в Госдуме сочли неуместным предложение патриарха вписать Бога в Конституцию

, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме идею патриарха Кирилла - добавить веру в бога в Конституцию страны сочли неуместной и несерьезной. Кроме того, Россия – многонациональная страна, в которой уживаются люди различных конфессий.

«Моё мнение, что шансов пройти в таком формате у этой идеи нет. Церковь и государство живут раздельно. Тогда нужно будет прописать все вероисповедания, этим никто заниматься не будет. Мы же серьёзные люди и говорим о серьёзных вещах. Наверное, не совсем уместно об этом говорить. Начнутся, скажем, ненужные межконфессиональные споры, обиды. Мусульмане поклоняются Аллаху, язычники — камню, воде и огню, атеисты вообще никому не поклоняются. Каждый потом начнёт пытаться внести это в Конституцию. Конституция — это серьёзный документ, а мы будем с ней играться в таком виде. Патриарх сам не может быть инициатором. Дискуссию можно вести и не вести, но пока это не поступит в официальном виде в Госдуму об этом не может идти речи», - рассказал у интервью радиостанции «Говорит Москва» первый зампред комитета по законодательству Юрий Напсо.

Напомним, патриарх Кирилл после литургии, посвящённой годовщине его интронизации, заявил: «Если в гимне может быть «богом хранимая родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?»

БИ

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