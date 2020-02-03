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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Экс-глава Керчи просит прекратить травлю ее детей

, 13:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Экс-глава Керчи просит прекратить травлю ее детей
экс-чиновница Мая Хужина, Facebook.com

Бывшая председатель Керченского городского совета Мая Хужина, которая ранее подала в отставку после скандала с "поздравлением" блокадниц батонами хлеба, попросила прекратить травлю ее детей.

Экс-чиновница уточнила, что сама является бойцом, однако ее дети страдать не должны. Именно поэтому Хужина просит оградить от случившегося несовершеннолетних. По словам женщины, началась травля ее старшей и младшей дочерей.

Мая Хужина заметила, что сама смогла бы без проблем выдержать нападки хейтеров, поскольку способна отсеять "ботов и троллей".

Напомним, в сети разгорелся скандал после того, как чиновники принесли в подарок блокадницам хлеб. Более того, многих возмутило, что для посещения ветеранов сотрудники горсовета Керчи выбрали слишком роскошную одежду.

ЕТ

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