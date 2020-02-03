Экс-глава Керчи просит прекратить травлю ее детей

Бывшая председатель Керченского городского совета Мая Хужина, которая ранее подала в отставку после скандала с "поздравлением" блокадниц батонами хлеба, попросила прекратить травлю ее детей.
Экс-чиновница уточнила, что сама является бойцом, однако ее дети страдать не должны. Именно поэтому Хужина просит оградить от случившегося несовершеннолетних. По словам женщины, началась травля ее старшей и младшей дочерей.
Мая Хужина заметила, что сама смогла бы без проблем выдержать нападки хейтеров, поскольку способна отсеять "ботов и троллей".
Напомним, в сети разгорелся скандал после того, как чиновники принесли в подарок блокадницам хлеб. Более того, многих возмутило, что для посещения ветеранов сотрудники горсовета Керчи выбрали слишком роскошную одежду.