Керченская чиновница сожалеет, что в ее поздравлении блокадников

Бывший председатель Керченского горсовета Мая Хужина, которая ушла в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города батонами, сожалеет, что в акции доброй воли увидели только "гардероб".

Хужина подчеркнула, что не чувствует своей вины в данном инциденте. Она также назвала себя солдатом, выполнившим приказ – написать заявление об отставке.

Чиновница добавила, что как помогала блокадницам , узникам концлагерей и детям войны, так и будет помогать в дальнейшем. Кроме того, Мая Хужина заметила, что пришла к пожилым людям не как политик, а как человек. Также, по ее словам, цветы и караимские пироги для блокадниц были куплены за личный счет.

Ранее многие выразили недовольство внешним видом керченских чиновниц – они пришли к ветеранам в роскошных шубах.