//Общество 13+
Керченская чиновница сожалеет, что в ее поздравлении блокадников "увидели только гардероб"
3 февраля 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Общество 13+
3 февраля 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Алексей Надёжин
Виктор Мартынюк
Елена Середа
Ульяна Меньшикова
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Юля Инамора
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Бывший председатель Керченского горсовета Мая Хужина, которая ушла в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города батонами, сожалеет, что в акции доброй…
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