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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Керченская чиновница сожалеет, что в ее поздравлении блокадников "увидели только гардероб"

, 12:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Керченская чиновница сожалеет, что в ее поздравлении блокадников
хлеб, pixabay.com
Бывший председатель Керченского горсовета Мая Хужина, которая ушла в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города батонами, сожалеет, что в акции доброй воли увидели только "гардероб".
 
Хужина подчеркнула, что не чувствует своей вины в данном инциденте. Она также назвала себя солдатом, выполнившим приказ – написать заявление об отставке.
 
Чиновница добавила, что как помогала блокадницам, узникам концлагерей и детям войны, так и будет помогать в дальнейшем. Кроме того, Мая Хужина заметила, что пришла к пожилым людям не как политик, а как человек. Также, по ее словам, цветы и караимские пироги для блокадниц были куплены за личный счет.
 
Ранее многие выразили недовольство внешним видом керченских чиновниц – они пришли к ветеранам в роскошных шубах. 
ЕТ

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