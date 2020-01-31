Блокадницы в Керчи, которым подарили хлеб, не обижаются на чиновников

Блокадницы из Керчи, которым чиновники на днях подарили по батону хлеба, рассказали, что думают о случившемся. Ранее сообщалось, что глава горсовета Майя Хужина подала в отставку после инцидента.

Пережившая блокаду Лидия Егоровна Тютюнник призналась, что отнеслась к подарку спокойно. Более того, она благодарна властям за то, что те о ней помнят. Женщина также заметила, что ей преподнесли две пачки чая и коробку конфет. Блокадница сообщила, что после разгоревшегося скандала к ней приехали представители из Симферополя а также врач, который поинтересовался, есть ли у нее проблемы со здоровьем. "Пообещали в санаторий путевку выдать", – заключила Тютюнник.

Другая гражданка, пережившая блокаду, заявила о своем "возмущении". Евгения Александровна Трошина подчеркнула, что не стоило устраивать скандал из-за подарка чиновников. Блокадница уточнила, что у нее нет никакой обиды на руководство Керчи. "Нельзя хлебом оскорбить, особенно блокадников", – отметила пожилая дама. Ее дочь в свою очередь заявила, что у нее нет никакой обиды за мать. Трошина также не поняла ажиотажа вокруг шуб чиновниц, посетивших ее. По словам гражданки, у Хужиной, которая подала в отставку, и вовсе был пуховик с меховой оторочкой. "Таких вокруг полно", – заметила блокадница.