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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Блокадницы в Керчи, которым подарили хлеб, не обижаются на чиновников

, 22:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московский комсомолец

Блокадницы в Керчи, которым подарили хлеб, не обижаются на чиновников
хлеб, pixabay.com

Блокадницы из Керчи, которым чиновники на днях подарили по батону хлеба, рассказали, что думают о случившемся. Ранее сообщалось, что глава горсовета Майя Хужина подала в отставку после инцидента.

Пережившая блокаду Лидия Егоровна Тютюнник призналась, что отнеслась к подарку спокойно. Более того, она благодарна властям за то, что те о ней помнят. Женщина также заметила, что ей преподнесли две пачки чая и коробку конфет. Блокадница сообщила, что после разгоревшегося скандала к ней приехали представители из Симферополя а также врач, который поинтересовался, есть ли у нее проблемы со здоровьем. "Пообещали в санаторий путевку выдать", – заключила Тютюнник.

Другая гражданка, пережившая блокаду, заявила о своем "возмущении". Евгения Александровна Трошина подчеркнула, что не стоило устраивать скандал из-за подарка чиновников. Блокадница уточнила, что у нее нет никакой обиды на руководство Керчи. "Нельзя хлебом оскорбить, особенно блокадников", – отметила пожилая дама. Ее дочь в свою очередь заявила, что у нее нет никакой обиды за мать. Трошина также не поняла ажиотажа вокруг шуб чиновниц, посетивших ее. По словам гражданки, у Хужиной, которая подала в отставку, и вовсе был пуховик с меховой оторочкой. "Таких вокруг полно", – заметила блокадница.

Нина Алексеевна Куличевская также не высказалась негативно о случившемся. "Спасибо, спасибо! Были у нас сегодня гости", – заявила пожилая женщина.

ЕТ

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