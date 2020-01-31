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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Блокадников из Керчи, которым подарили по батону хлеба, отправят в санатории

, 20:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Блокадников из Керчи, которым подарили по батону хлеба, отправят в санатории
побережье Крыма, pixabay.com
Блокадников из Керчи, которым городские чиновники в качестве подарка преподнесли батоны хлеба, отправят отдыхать в крымские санатории. Об этом сообщил первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс.
 
Политик уточнил, что соответствующее решение было принято в знак глубокого уважения к людям, пережившим тяжелые времена. "Это наш сыновий долг", – заметил Фикс, добавив, что все вопросы с санаториями уже согласованы.
 
Напомним, 27 января глава горсовета Керчи Мая Хужина, ее заместитель и еще несколько чиновников посетили одиннадцать жителей Керчи, переживших блокаду Ленинграда. Гражданам вручили медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета" и батон хлеба. Особое внимание в соцсетях обратили на контраст между просто одетыми ветеранами и чиновницами в роскошных шубах. Впоследствии глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все участвовавшие в этой акции должны быть уволены.
 
Хужина в свою очередь заметила, что ситуацию неверно истолковали. Позже она сама подала в отставку.
ЕТ

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