На этой неделе в Москве ожидаются морозы до минус 10 градусов

В Москве на этой неделе ожидаются дневные морозы до минус 10 градусов. Согласно последней информации предоставленной синоптиками, в городе будут зафиксированы резкие перепады атмосферного давления.

Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщила специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Со вторника атмосферное давление в столице начнет расти, а температура в это же время будет понижаться. Минимальный показатель ожидается в пятницу – столбики термометров опустятся до минус 10 днем.

Почти каждый день в Москве на этой неделе ожидается снег. Наиболее сильные осадки будут сегодня и в четверг.