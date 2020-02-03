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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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На этой неделе в Москве ожидаются морозы до минус 10 градусов

, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На этой неделе в Москве ожидаются морозы до минус 10 градусов
мороз, pixabay.com
В Москве на этой неделе ожидаются дневные морозы до минус 10 градусов. Согласно последней информации предоставленной синоптиками, в городе будут зафиксированы резкие перепады атмосферного давления.
 
Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщила специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Со вторника атмосферное давление в столице начнет расти, а температура в это же время будет понижаться. Минимальный показатель ожидается в пятницу – столбики термометров опустятся до минус 10 днем.
 
Почти каждый день в Москве на этой неделе ожидается снег. Наиболее сильные осадки будут сегодня и в четверг. 
ЕТ

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