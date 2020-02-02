Вован и Лексус разыграли звезду

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2 февраля 2020, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Очередной жертвой российских пранкеров Владимира Кузнецова (Vovan) и Алексея Столярова (Lexus) стал знаменитый актер Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в фильме "Джокер", вышедшем в 2019 году.

Вован и Лексус разыграли голливудского актера, поговорив с ним от имени шведской активистки Греты Тунберг и ее папы Сванте. Соответствующее видео пранкеры выложили на своем канале сайта Youtube.

"Я планирую запустить новую кампанию "Звезды спасут Землю", это будет моя коллаборация с известными людьми... Сейчас недостаточно говорят о правах животных в сельском хозяйстве", - сказала "Грета".

Актер подключил к разговору свою невесту - актрису Руни Мару. Они с радостью согласились оказать любую помощь. Руни уточнила, что считает "жизненно важным" вопрос о правах животных в сельском хозяйстве.

Затем "Тунберг"спросила, могла ли бы она получить роль в продолжении "Джокера", отметив, что сыграла бы героиню Харли Квин (влюбленную в Джокера девушку). Актер пообещал обсудить вопрос с режиссером.

Однако после того, как "Грета" и "Сванте" между собой воспроизвели одну из сцен фильма, Феникс догадался, что его разыграли. Но совсем не обиделся: "Нас конкретно круто пранканули", - цитирует его РБК.





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