На Украине депутат предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить газ

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2 февраля 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: youtube

фото: pixabay.com

Депутат от «Слуги народа» Евгений Брагарь оскандалился с предложением в адрес старушки из Кировоградской области. Она пожаловалась на невозможность выжить. Парламентарий сказал, что женщина может продать собаку.



«Слуга народа» опрофанился в эфире одного из украинских телеканалов. Он отвечал на звонки телезрителей. Ему позвонила пенисонерка Любовь Павловна из Днепропетровской области. Старушка пожаловалась, что ей не хватает пенсии и субсидии, чтобы оплачивать газ.

«Итого у Вас выходит на жизнь минус 107 гривен», — подытожили в программе, подсчитав все доходы и расходы телезрительницы.

Ведущий спросил у депутата, что делать в подобных случаях. Евгений Брагарь посоветовал пенсионерке продать собаку: «Если у нее собака элитной породы, она может ее продать и спокойно заплатить за газ».

Собака оказалась дворовой. Предложение депутата Любовь Павловну обидело.

В начале года на Украине выросли цены на газ. Это произошло несмотря на заверения Зеленского, что подорожания не произойдет. Россия теперь продает Киеву газ с существенной скидкой.

На самом деле, все обернулось уловкой. При Зеленском стоимость газа не увеличилась. В платежках появилась строчка «транспортировка». Вот, эта цена оказалась грабительской.