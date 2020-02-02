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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Таиланде 34-летняя россиянка утонула во время купания на Пхукете

, 07:53 [ «Аргументы Недели» ]

В Таиланде 34-летняя россиянка утонула во время купания на Пхукете
Serguei Fomine, globallookpress.com

В Таиланде погибла 34-летняя россиянка. Женщина отдыхала со своим другом на Пхукете.  Они загорали на местном пляже Патонг, купались по очереди. Пока один плавал, второй караулил вещи.

Россиянка захлебнулась и начала тонуть примерно в 30 метрах от берега пляжа. Тонущую женщину вытащили из воды.

Спасатели пытались спасти ее, оказывали первую помощь, проводили сердечно-легочную реанимацию. Россиянку госпитализировали, но в больнице врачам не удалось спасти ее, - пишут тайские СМИ со ссылкой на полицию Пхукета.

Имя погибшей женщины пока не называется. Известно, что пара отдыхала по путевке, купленной в турагентстве.

Недавно в Таиланде  произошла загадочная катастрофа:  один человек погиб, четверо пропали без вести 

 

ИЧ

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