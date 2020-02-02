В Таиланде 34-летняя россиянка утонула во время купания на Пхукете

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2 февраля 2020, 07:53 [ «Аргументы Недели» ]

Serguei Fomine, globallookpress.com

В Таиланде погибла 34-летняя россиянка. Женщина отдыхала со своим другом на Пхукете. Они загорали на местном пляже Патонг, купались по очереди. Пока один плавал, второй караулил вещи.

Россиянка захлебнулась и начала тонуть примерно в 30 метрах от берега пляжа. Тонущую женщину вытащили из воды.

Спасатели пытались спасти ее, оказывали первую помощь, проводили сердечно-легочную реанимацию. Россиянку госпитализировали, но в больнице врачам не удалось спасти ее, - пишут тайские СМИ со ссылкой на полицию Пхукета.

Имя погибшей женщины пока не называется. Известно, что пара отдыхала по путевке, купленной в турагентстве.

Недавно в Таиланде произошла загадочная катастрофа: один человек погиб, четверо пропали без вести