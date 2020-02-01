ВКС выделили пять самолетов для эвакуации россиян из Китая

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1 февраля 2020, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Эвакуацию россиян из Китая, которую начали из-за вспышки коронавируса, будут проводить пять самолетов ВКС. Об этом в субботу, 1 февраля, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

На каждом воздушном судне будут находиться военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии. На борту также будут современные средства диагностики, индивидуальной защиты и необходимые лекарства.

"Эвакуация российских граждан из Китая самолетами Воздушно-космических сил будет осуществляться 3-4 февраля", - сказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков журналистам, передает ТАСС.

Напомним, ранее АН сообщали, что самолеты Воздушно-космических сил России начнут выполнять рейсы для эвакуации граждан России из Китая. Приказ о привлечении военной авиации отдал президент России Владимир Путин.