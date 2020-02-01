Минтранс РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай

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1 февраля 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Минтранс РФ

Минтранс России 1 февраля распространил сообщение, в котором просит россиян воздержаться от поездок в Китай. Исключение может составить только «крайняя необходимость».

В сообщении Минтранс также проинформировал, что с 1 февраля 2020 года временно приостановлено осуществление российскими и китайскими авиакомпаниями регулярных пассажирских воздушных перевозок, в том числе коммерческих, из России в Китайскую Народную Республику и в обратном направлении. Исключение составляют регулярные рейсы Москва – Пекин и обратно, Москва – Шанхай и обратно, Москва – Гуанчжоу и обратно, а также Москва – Гонконг и обратно.

Сейчас выполнять регулярные рейсы между странами только «Аэрофлоту» и четырем китайским авиакомпаниям. Остальным российским перевозчикам разрешили летать в КНР на чартерной основе.

В ведомстве также добавили, что если человек принял решение отказаться от поездки в Китай, то российские авиакомпании обеспечат возврат стоимости авиабилета.

Ранее предлагалось запретить визовым центрам выдавать визы в Китай.