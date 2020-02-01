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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Минтранс РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай

, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]

Минтранс РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай
Фото: сайт Минтранс РФ

Минтранс России 1 февраля распространил сообщение, в котором просит россиян воздержаться от поездок в Китай. Исключение может составить только «крайняя необходимость».

В сообщении Минтранс также проинформировал, что с 1 февраля 2020 года временно приостановлено осуществление российскими и китайскими авиакомпаниями регулярных пассажирских воздушных  перевозок, в том числе коммерческих, из России в Китайскую Народную Республику и в обратном направлении. Исключение составляют регулярные рейсы Москва – Пекин и обратно,  Москва –  Шанхай и обратно, Москва – Гуанчжоу и обратно, а также Москва – Гонконг и обратно.

Сейчас выполнять регулярные рейсы между странами только «Аэрофлоту» и четырем китайским авиакомпаниям. Остальным российским перевозчикам разрешили летать в КНР на чартерной основе.

В ведомстве также добавили, что если человек принял решение отказаться от поездки в Китай, то российские авиакомпании обеспечат возврат стоимости авиабилета.

Ранее предлагалось запретить визовым центрам выдавать визы в Китай.

ДВа

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