Депутат: Главная задача сегодня - не допустить распространения эпидемии в России

Депутат Госдумы Сергей Кривоносов считает необходимым выработать экстренные меры защиты граждан России, в том числе, законодательного характера.
Об этом он заявил в ходе переговоров по недопущению проникновения коронавируса в Сочи, где уже приостановлены все авиасообщения в Китай.
По словам парламентария, на случай проникновения эпидемии на территорию нашей страны, необходимо организовать в достаточном количестве продажу всех средств гигиены и самозащиты - масок и лекарственных препаратов.
«Конечно, хочется надеяться, что эта эпидемия не перерастет в мировые масштабы. Но предотвратить опасность, сохранив жизнь свою и окружающих, - это в наших силах», – сказал Кривоносов.
Он также считает, что недопустимо в сложившейся ситуации ставить интересы бизнеса выше здоровья и жизни людей. И, чтобы предотвратить реальную угрозу, Ростуризму, совместно с министерством иностранных дел РФ, необходимо запретить визовым центрам выдавать визы в Китай.