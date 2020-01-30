Депутат: Главная задача сегодня - не допустить распространения эпидемии в России

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30 января 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Депутат Госдумы Сергей Кривоносов считает необходимым выработать экстренные меры защиты граждан России, в том числе, законодательного характера.

Об этом он заявил в ходе переговоров по недопущению проникновения коронавируса в Сочи, где уже приостановлены все авиасообщения в Китай.

По словам парламентария, на случай проникновения эпидемии на территорию нашей страны, необходимо организовать в достаточном количестве продажу всех средств гигиены и самозащиты - масок и лекарственных препаратов.

«Конечно, хочется надеяться, что эта эпидемия не перерастет в мировые масштабы. Но предотвратить опасность, сохранив жизнь свою и окружающих, - это в наших силах», – сказал Кривоносов.

Он также считает, что недопустимо в сложившейся ситуации ставить интересы бизнеса выше здоровья и жизни людей. И, чтобы предотвратить реальную угрозу, Ростуризму, совместно с министерством иностранных дел РФ, необходимо запретить визовым центрам выдавать визы в Китай.