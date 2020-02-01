Путин поздравил предстоятеля РПЦ с одиннадцатой годовщиной интронизации

Президент России Владимир Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Глава государства поздравил предстоятеля РПЦ с одиннадцатой годовщиной интронизации.
Президент отметил подвижническую работу Патриарха на благо общества и выразил благодарность «за любовь к вере и Отечеству».
Патриарх Кирилл, в свою очередь, поблагодарил главу государства за поздравление и теплые слова. Предстоятель Русской православной церкви отметил высокий уровень отношений между церковью и государством, благодаря чему и удается достигать благих, полезных для общества целей.
Ранее патриарх Кирилл предложил начать дискуссию о том, чтобы вписать веру в Бога в Конституцию РФ.