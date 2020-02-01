Путин поздравил предстоятеля РПЦ с одиннадцатой годовщиной интронизации

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1 февраля 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин и Патриарх Кирилл. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Глава государства поздравил предстоятеля РПЦ с одиннадцатой годовщиной интронизации.

Президент отметил подвижническую работу Патриарха на благо общества и выразил благодарность «за любовь к вере и Отечеству».

Патриарх Кирилл, в свою очередь, поблагодарил главу государства за поздравление и теплые слова. Предстоятель Русской православной церкви отметил высокий уровень отношений между церковью и государством, благодаря чему и удается достигать благих, полезных для общества целей.

Ранее патриарх Кирилл предложил начать дискуссию о том, чтобы вписать веру в Бога в Конституцию РФ.