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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Центробанке нашли способ борьбы с «зарплатным рабством»

, 15:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

В Центробанке нашли способ борьбы с «зарплатным рабством»
Фото: Pixabay

Примерно через год россияне смогут получать зарплату через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России.

Это позволит компаниям и организациям начислять деньги не по реквизитам банковского счета, а по номеру телефона, который сотрудник сможет привязать к любому счету в выбранном им банке.

Возможная схема начисления зарплаты через СБП выглядит так: работодатель будет направлять в свой банк список работников с указанием их номеров телефонов, затем через СБП зарплаты каждому сотруднику будут перечисляться в тот банк, который работник определил как основной. Сейчас работодатели передают банку реестр с указанием банковских реквизитов физических лиц и таким образом могут влиять на выбор зарплатного банка.

Согласно Трудовому кодексу, работник имеет право заменить банк, который работодатель выбрал для перевода зарплаты, однако на практике это право нередко нарушается. В 2018 году, к примеру, Роструд зафиксировал более 8 тысяч подобных нарушений.

По данным ЦБ, рынок зарплатных проектов в России составляет около 25 трлн рублей, причем, доминирующие позиции здесь занимают госбанки.

Ранее сообщалось, что в России в 2021 году может исчезнуть такое понятие, как минимальный размер оплаты труда.

ДВа

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