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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Депутатам «без портфеля» могут официально разрешить заниматься бизнесом

, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]

Депутатам «без портфеля» могут официально разрешить заниматься бизнесом
Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуму внесены изменения в антикоррупционное законодательство. Речь идет о том, чтобы разрешить депутатам региональных парламентов, работающих на непостоянной основе, сохранить право руководить коммерческими предприятиями.

Поправки в Федеральный закон «О противодействии коррупции» внесли первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев и председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По их мнению, внесение поправок «предотвратит правовую неопределенность и неоднозначную правоприменительную практику».

Законопроектом предлагается уточнить, что депутаты законодательных собраний, работающие на непостоянной основе, могут участвовать в управлении коммерческими организациями. При этом для тех региональных парламентариев, которые работают на постоянной основе, запрет остается прежним.

Исаев напомнил, что ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, содержащий норму, которая может трактоваться как запрет руководить коммерческими организациями для депутатов региональных заксобраний, работающих на непостоянной основе.

По словам Пискарева, поправка, уточняющая формулировку для региональных депутатов, будет вынесена на Совет Госдумы 3 февраля, чтобы после рассылки депутаты могли получить отзывы на законопроект от своих коллег из регионов.

Ранее в Госдуме обсудили предложения о внесения изменений в КоАП в части повышения штрафов за нарушение ПДД.

ДВа

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