Коронавирус нанесет убытки нескольким отраслям экономики России

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1 февраля 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: Pixabay

Туризм и нефтегазовый сектор – эти сферы примут главный удар из-за принятых в Китае мер по борьбе с коронавирусом.

Автор проекта All Economics, экономист Антон Шабанов рассказал URA.RU, что сейчас на мировую экономику в первую очередь влияет не сам факт эпидемии, а ограничительные меры, принятые правительством КНР. По его прогнозам, в России проблемы возникнут в сфере туризма. Пусть и в краткосрочной перспективе, то есть, от трех месяцев до полугода, но «туризм в России просядет, включая авиасообщения, поскольку китайцев, которые очень любят тратить деньги, будет приезжать все меньше», – считает Шабанов.

Экономист также отмечает, что ограничения внутри Китая неизбежно отразятся на мировых ценах на нефть. Это, по его мнению, связано с тем, что «китайцы меньше летают, ездят на машинах», соответственно, Россия будет продавать меньше нефти.

«Не критически, но просадка все равно произойдет», – говорит экономист.

По его словам, глобального падения рубля ожидать не стоит, потому что цены на нефть не будут падать резко.

Ранее сообщалось, что компания Apple закрыла магазины в Китае из-за коронавируса.