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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Интересная кража: жительница Касимова за пару минут нашла и украла сбережения пенсионерки

, 12:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rzn.info

Интересная кража: жительница Касимова за пару минут нашла и украла сбережения пенсионерки
Фотобанк АН

В городе Касимове произошло чрезвычайное происшествие. За пару минут женщина нашла и украла сбережения пенсионерки.

Известно, что сбережения хранились под скатертью на столе. Незадолго до этого к пенсионерке приходила незнакомка., которая в течение трех-четырех минут обсуждала с хозяйкой дома возможную покупку жилья в этой деревне. Непрошенная гостя, при этом, в дом не заходила. Но ее подруга в этот момент зрая времени не теряла и через другой вход проникла в помещение. Злоумышленница быстро обнаружила и забрала деньги. Позже «воров» нашли по описанию. Как оказалось, одну из них уже судили за мошенничество.

На ту, что совершила кражу, завели дело по части 2 статьи 158 УК. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее было известно: украинские старики могут остаться без пенсии.

ЕЧ

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