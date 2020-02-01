Министерство труда опровергает данные об изменении правил увольнения

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1 февраля 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Министерство труда опровергает информацию о том, что в России с 1 февраля изменились правила увольнения с работы. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Там пояснили: сведения по форме СТД-Р выдаются работодателем тем работникам, которые выбрали электронный формат трудовой книжки, по их запросу и не только при увольнении. Приказ Минтруда о форме СТД-Р еще находится на государственной регистрации в Министерстве юстиции России.

Ранее сообщалось, что, согласно нововведениям, при смене места работы бухгалтерия или отдел кадров вместе с другими документами обязаны будут отдавать сотруднику на руки сведения о его трудовой деятельности по форме (СТД-Р) в последний трудовой день.