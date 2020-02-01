С 1 февраля россиян будут увольнять по новым правилам

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1 февраля 2020, 09:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: соцсети

С сегодняшнего дня в России изменились правила увольнения сотрудников.

Согласно нововведениям, при смене места работы бухгалтерия или отдел кадров вместе с другими документами обязаны будут выдавать сотруднику на руки сведения о его трудовой деятельности по форме (СТД-Р) в последний трудовой день.

Данное нововведение связано с переходом на электронные трудовые книжки, а поправки в Трудовой кодекс вступили в силу с 1 января 2020 года. Электронные трудовые книжки можно будет получить не только на последнем месте работы, но и в МФЦ, Пенсионном фонде и на портале госуслуг. В сведениях о трудовой деятельности должны быть отражены прием на работу, увольнение и кадровые перестановки.

16 декабря 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий появление в России электронных трудовых книжек.