Константин Косачев: Выход Великобритании из состава ЕС может стать опасным прецедентом

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1 февраля 2020, 10:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ura.ru

Константин Косачев. Фото: сайт Совета Федерации РФ

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что выход Великобритании из ЕС станет ударом для «европейской мечты» о союзе свободных и независимых государств.

По его словам, Brexit может стать опасным прецедентом для всего Евросоюза, несмотря на то, что многие страны, наподобие бывших соцстран, ощущают себя комфортно в условиях ограничения суверенитета, поскольку получают дотации. По словам Косачева, британцы не могли примириться с постоянной зависимостью от Брюсселя и решили доказать свою самодостаточность выходом из ЕС.

Косачев также отметил, что если раньше вхождение в ЕС считалось воплощением «многовекового стремления» очередного народа к независимости, то «Британия одним махом опровергла этот тезис», – цитирует политика РИА Новости.

Он заявил и о том, что Brexit грозит для Евросоюза не только имиджевыми, но и экономическими потерями, поскольку из ЕС уходит. важный донор, составлявший 15% от общего ВВП.

Лондон официально завершил процедуру выхода из ЕС в полночь 1 февраля.