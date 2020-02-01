Синоптики рассказали о столичной погоде в первый день февраля

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1 февраля 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Фотобанк АН

В столице первый день февраля ознаменуется облачной погодой, небольшим снегом. Температура ожидается около нуля градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Тишковец дополняет: сегодня столичный регион будет находиться в области пониженного атмосферного давления, из-за чего в небе будет немало облаков. Где – то даже будут незначительные осадки. Максимальная температура в городе около нуля, по области минус 3 - плюс 2 градуса. Ветер южный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление падает и составит 737 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно, что с 3 по 6 февраля на территории Забайкальского края ожидается понижение ночных температур до минус 34-39 градусов.