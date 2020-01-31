Забайкалье ожидают сильные морозы

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31 января 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В главное управлении МЧС по Забайкальскому краю сообщили жителям региона о грядущих сильных морозах и дали несколько советов, как не замерзнуть и не заболеть, находясь на холоде.

«С 3 по 6 февраля на территории Забайкальского края ожидается понижение ночных температур до минус 34-39 градусов, по северным районам - до минус 45 градусов», - предупредили в региональном МЧС.

Специалисты рекомендовали жителям Забайкальского края во время холодов выбирать свободную одежду, отказаться от алкоголя и не курить на улице. Также при выходе на холод необходимо не забывать надевать шарф, шапку и варежки.