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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Зампрокурора Красного Сулина проведет три года в колонии

, 09:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Зампрокурора Красного Сулина проведет три года в колонии
Фото: Pixabay

Азовский городской суд Ростовской области вынес обвинительный приговор бывшему заместителю прокурора Красного Сулина Александру Налесникову.

Теперь уже бывший замруководителя надзорного ведомства одного из донских городов обвинялся в нарушении ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека.

В марте 2018 года он сбил насмерть пешехода на своем автомобиле в одном из сел Азовского района Ростовской области, после чего скрылся с места преступления. Летом того же года его уволили из прокуратуры.

Ранее сообщалось, что двух ростовских полицейских, выбивавших признания, отправили за решетку.

ДВа

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