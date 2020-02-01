Зампрокурора Красного Сулина проведет три года в колонии

Азовский городской суд Ростовской области вынес обвинительный приговор бывшему заместителю прокурора Красного Сулина Александру Налесникову.
Теперь уже бывший замруководителя надзорного ведомства одного из донских городов обвинялся в нарушении ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека.
В марте 2018 года он сбил насмерть пешехода на своем автомобиле в одном из сел Азовского района Ростовской области, после чего скрылся с места преступления. Летом того же года его уволили из прокуратуры.
Ранее сообщалось, что двух ростовских полицейских, выбивавших признания, отправили за решетку.